La discarica ancora chiusa per controlli

Si allungano i tempi di riapertura della piattaforma ecologica di via IV Novembre. I lavori di manutenzione iniziati a febbraio dovevano concludersi a maggio e la riapertura della discarica era prevista per ieri, venerdì 24 maggio. Il Comune ha però comunicato che è necessario prolungare la chiusura del centro di raccolta fino al 30 giugno per procedere a verifiche tecniche, a garanzia della sicurezza delle nuove strutture a seguito di modifiche in corso d’opera. I cittadini potranno nel frattempo continuare a recarsi presso il sito temporaneo allestito nel parcheggio del cimitero parco di via 4 Novembre per conferire rifiuti ingombranti, legno, ferro e apparecchiature elettriche ed elettroniche. I giorni dedicati sono il martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.

La domenica dalle 8 alle 13. Rimangono disponibili gratuitamente i servizi di ritiro di sfalci e potature e degli ingombranti a domicilio, contattando il numero verde di Amsa. La piattaforma ecologica riaprirà con gli interventi di manutenzione effettuati, in particolare delle tettoie che andranno a coprire i diversi cassoni in cui vengono inserite le diverse tipologie di rifiuti. Per conferire il materiale, l’accesso all’area è consentito ai veicoli fino a 18 quintali, mentre l’accesso per le utenze non domestiche è consentito previa compilazione di un modulo disponibile sul sito del Comune di Novate. L’ufficio ecologia ricorda inoltre che prima di portare al centro di raccolta i rifiuti elettronici come pc, tablet, telefonini cellulari è consigliabile cancellare tutti i dati contenuti al loro interno. Rimane invece invariata la raccolta differenziata a domicilio nei giorni previsti.

