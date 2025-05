La decima edizione di Libri in corte

Decima edizione per Libri in corte, la rassegna organizzata dal Comune di Garbagnate Milanese dedicata alla letteratura. La manifestazione si svolgerà dal 20 al 25 maggio negli spazi della biblioteca Corte Valenti (via Monza 12). Il primo appuntamento sarà un’anteprima in trasferta: martedì 20 maggio alle 15 si terrà una visita guidata con letture al Cimitero Monumentale di Milano. Un percorso tra storia e arte a cura dei volontari del Servizio Civile del Monumentale e del Patto di Milano per la lettura. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti (iscrizioni ai numeri 02-78618711 e 349-5688064 o via email all’indirizzo cultura@comune.garbagnate-milanese.mi.it). Giovedì 22 maggio alle 20.30 al cinema Teatro Italia (via Varese 29), verrà proiettato il film "Le assaggiatrici" alla presenza del regista Silvio Soldini e dello sceneggiatore Lucio Ricca. Venerdì 23 maggio alle 20.30 in Corte Valenti arriva lo scrittore Alessandro Robecchi che presenterà la sua ultima fatica letteraria "Il tallone da killer". Sabato si svolgerà tutta in biblioteca e si aprirà alle 16 con l’associazione Lilopera e un laboratorio per bambini. Alle 17 Valentina Sagnibene, autrice di apprezzati libri per ragazzi presenterà il romando "Con o senza di noi". Alle 18.30, Silvia Cinelli, scrittrice e affermata sceneggiatrice per la televisione, presenta "L’elisir dei sogni - La saga dei Campari". Alle 21, il dialogo tra Luca Malini e i giornalisti e scrittori Fabrizio Carcano e Giorgio Maimone, che presenteranno "Il fiore della vendetta. La bomba di via Palestro continua a uccidere". Domenica dalle l’appuntamento con "I nostri autori", protagonisti quattro scrittori del territorio, Laura Bega, Emilia Covini, Luca Gennari e Corrado Montrasi. In chiusura della rassegna (alle 18), l’incontro con Dan Peterson.Roberta Rampini