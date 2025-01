La Corte degli artisti: "Quadri, foto e creatività. Noi, pittori sul Naviglio"

La scia di locali lungo il Naviglio Grande si interrompe, vicino alla Darsena, per lasciare spazio al cortile di un’antica casa di ringhiera. Da fuori può sembrare un edificio come tanti, non fosse per le opere esposte all’ingresso. Varcato il passaggio, ci si ritrova in uno degli angoli più suggestivi di Milano: la Corte degli artisti.

Oltre il cancello, superate le foto d’epoca appese alle pareti, si entra in un doppio cortile ciottolato. Decorato con quadri e manufatti e chiuso dalle facciate della casa, con ballatoi ricolmi di piante e, al piano terra, i laboratori dei pittori, oltre a un negozio di vestiti e alla sede di un’associazione. "È bello stare qui - osserva l’artista Loredano Rizzotti -. Spesso ci entrano gruppi di turisti e curiosi". E infatti il cortile, pur essendo privato, è aperto al pubblico.

"La zona è cambiata: sui Navigli c’erano gli artigiani - ricorda Gregorio Mancino, che è qui da quarant’anni -. Ma in questo cortile è rimasto qualche pittore: ancora oggi è un gioiello". Uno scorcio sulla Milano di una volta, che ha saputo resistere allo scorrere del tempo.

Thomas Fox