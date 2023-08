La conta dei danni del nubifragio a Cinisello Balsamo: 2,2 milioni di euro necessari

di Laura Lana

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, il Comune ha stanziato 200mila euro per far fronte al nubifragio e alla violenta tromba d’aria che ha travolto strade, giardini, abbattuto alberi, scoperchiato tetti e coperture. Ma la conta dei danni è ancora più impietosa: 2,2 milioni di euro, solo sul territorio cinisellese. "Soltanto il rifacimento definitivo del tetto della scuola Zandonai ha un preventivo di 600mila euro e praticamente la stessa cifra va per il verde: dall’abbattimento degli alberi, all’acquisto di nuovi esemplari alle nuove piantumazioni. Poi ci sono i marciapiedi da rifare e altre opere", spiega il sindaco Giacomo Ghilardi. A differenza di Sesto San Giovanni, a Cinisello Balsamo la rendicontazione è stata già chiusa e il primo consiglio comunale di settembre vedrà proprio una variazione di bilancio per i 200mila euro già spesi. "Quella è la somma che abbiamo dovuto stanziare subito, per gli interventi urgenti: le messe in sicurezza, la pulizia e la rimozione dei detriti e degli alberi che ostruivano la circolazione o avevano causato la chiusura temporanea di spazi pubblici – continua Ghilardi -. Siamo già pronti con la documentazione per i fondi che saranno stanziati e per i rimborsi, a partire dalle scuole". Le spese più ingenti di questi 200mila euro sono state destinate allo sgombero dei detriti e alla pulizia delle strade, dei parchi e dei cimiteri, per un importo di circa 93mila euro. "Non abbiamo tralasciato la sicurezza delle nostre scuole, stanziando circa 36mila euro per la sistemazione e la messa in sicurezza di diversi edifici, tra cui il plesso Monte Ortigara, la scuola Costa e Paisiello". Ancora nei giorni scorsi sono stati effettuati dall’ufficio tecnico sopralluoghi e un monitoraggio su quello che resta da fare, come i pannelli e le controsoffittature di alcune strutture come la scuola Manzoni. Anche i luoghi di aggregazione hanno ricevuto l’attenzione del Comune: il centro di aggregazione degli anziani di via Friuli è stato oggetto di interventi di pulizia, oltre a quello di sostituzione dei controsoffitti, per un totale di 27mila euro. Le alberature in piazza Costa e nei parchi sono state monitorate con 19mila euro e i resti del nubifragio e della tromba d’aria rimossi con un conto di 7mila euro. Altri 7.500 euro sono andati alla riparazione di marciapiedi e 4mila di segnaletica e impianti semaforici.