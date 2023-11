La conta dei danni del maltempo. Ko le caldaie e l’ascensore al cimitero

È stata la forte pioggia dell’altro ieri a provocare danni e disagi alle strutture comunali, come le caldaie spente in alcune scuole di Cormano e un ascensore bloccato al cimitero di Bresso, e non la forte piena del Seveso: nei due territori municipali limitrofi, gli ultimi prima della tombinatura del torrente a Milano, non si è verificata alcuna esondazione, anche se il livello della portata d’acqua è arrivata a sfiorare le campate dei ponti stradali che collegano le due città del Nord Milano. La situazione è stata monitorata costantemente dalle due polizie locali, chiudendo temporaneamente i transiti sulle passerelle ciclopedonali. Nei fatti, a Bresso il temporale ha mandato in tilt il funzionamento dell’ascensore posto a sinistra vicino all’ingresso principale del camposanto: quindi, in questi giorni di festa i vari piani dei lotti 4, 6, 7, 8, 10 e 11 dei colombari sono raggiungibili solo salendo le scale, con inevitabili disagi per le persone con difficoltà motorie. Come ha comunicato il sindaco bressese Simone Cairo "stiamo aspettando la riparazione dell’ascensore che comporta la sostituzione di un componente". A Cormano, invece, le infiltrazioni d’acqua hanno provocato i blocchi dei funzionamenti degli impianti elettrici e dei sistemi di riscaldamento in alcune scuole comunali. I tecnici sono subito intervenuti nel riattivare l’energia elettrica e nel riaccendere, di conseguenza, i termosifoni che si erano spenti. Già a metà della mattina di martedì, la situazione era tornata nella normalità.

Giuseppe Nava