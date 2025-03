“La colazione perfetta” si prepara in classe

Un successo "La colazione perfetta", un progetto che coinvolge gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie in laboratori di educazione alimentare. Durante l’iniziativa, durata più di una settimana, i bambini hanno partecipato a colazioni collettive, imparando l’importanza nutrizionale del primo pasto della giornata, scoprendo l’importanza di iniziare la giornata con un pasto equilibrato. I menù, studiati per essere sani e nutrienti, sono stati condivisi in momenti di socializzazione e scambio, contribuendo a promuovere stili di vita salutari e il benessere complessivo. Per questi motivi il progetto ha rappresentato un importante momento educativo ma anche un’occasione di condivisione e relazione per i gruppi classe. L’iniziativa è stata realizzata da Vivenda Spa per favorire l’adozione di corrette abitudini alimentari, in collaborazione con l’amministtazione comunale, "La colazione in particolare - spiega Enzo Dimatteo, direttore di filiale per la Vivenda Spa in Lombardia - è un pasto cruciale, soprattutto per i bambini che trascorrono la giornata a scuola. Siamo molto felici di aver trovato nell’Amministrazione un valido interlocutore pronto ad appoggiare le nostre iniziative rivolte ai più piccoli". Che aggiunge: "La colazione a scuola fornisce l’energia necessaria per affrontare la giornata. Ma deve essere un pasto bilanciato che aiuti a migliorare la concentrazione e le performance cognitive. È perciò utile incoraggiare il consumo di alimenti nutrienti come frutta, cereali integrali, yogurt e latticini. Questi alimenti forniscono vitamine, minerali e fibre". Mas.Sag.