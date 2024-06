La carica di 3.000 runner sulla pista di Linate. Corsa notturna (e in silenzio) tra gli aerei

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno a mezzanotte e trenta, tra viaggiatori appena atterrati e personale indaffarato, ci saranno anche 3.000 runner: sono gli iscritti alla Runway Run, una 10 km non competitiva che si svolgerà sulla pista dello scalo Linate.

Una corsa come metafora perfetta del viaggio stesso, sia per la location che per le modalità: i partecipanti avranno infatti acquistato un biglietto Economy, Business o First Class, proprio come accade per i viaggi, con la differenza che non ci sarà alcun volo da prendere, ma solo da correre. Con l’Economy ci si recherà in aeroporto dalle 20 alle 22, nel secondo caso fino alle 23 e infine l’ultima opzione permette l’arrivo fino alle 23.30. Verrà mostrata la carta d’imbarco e ritirato il pettorale, effettuati i controlli al metal detector e una volta raggiunto il gate si potrà accedere all’hangar per ritirare il pacco gara e la t-shirt dell’evento. L’iniziativa, come accade con i viaggi, verrà presentata sui tabelloni delle partenze.

"Va oltre l’essere una corsa di 10 km, è vivere" affermano gli organizzatori, spiegando come si svolgerà la “gara”. La pista sarà di 2,4 km e il disegno verrà mostrato direttamente sul sito dell’evento. L’idea è quella di correre al buio, nel silenzio, ricreando “un’atmosfera avvolgente”. Si scardina l’ovvietà di correre di giorno nel contesto cittadino, usufruendo invece di piste lisce e asfaltate che, al termine della corsa, verranno sottoposte alla bonifica.

L’ultimo aereo atterrerà a mezzanotte di venerdì 21 giugno e il primo decollerà alle 6 di sabato 22 per garantire la sicurezza. Rispetto alla scorsa edizione, del 2018 (nella foto), ci saranno 1.000 runner in più, che verranno registrati attraverso un Qr code su bracciali che indosseranno, così da tenere conto delle entrate e uscite dall’aeroporto.

