Kvaradona, un miracolo georgiano" presentato a Rozzano, la storia di Khvicha Kvaratskhelia"

Lo scudetto del Napoli è figlio di diverse storie. Una di queste riguarda Khvicha Kvaratskhelia, uno scugnizzo georgiano che per le sue giocate a pallone è diventato il personaggio di un libro: "Kvaradona, un miracolo georgiano" che sarà presentato, domani alle ore 16.30 al centro culturale di Cascina Grande presso la sala conferenze. Il libro è stato scritto da Emanuele Giulianelli. In quest’opera si racconta di Khvicha Kvaratskhelia, dalla città di origine della sua famiglia in Georgia, dove ha iniziato la sua carriera di calciatore, passando per la Russia, fino ad arrivare alla corte di Luciano Spalletti, nel Napoli più forte dall’epoca di quel Diego Maradona al quale è sempre più spesso paragonato. La partecipazione all’evento è su prenotazione. Per informazioni contattare la biblioteca al numero 02.8925931.

Mas.Sag.