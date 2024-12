La startup anti burocrazia: “Jet Hr semplifica la vita. Non soltanto alle aziende”

Milano – Liberare le imprese dalla carta e dalla burocrazia. Mettere a disposizione una piattaforma integrata per la gestione del personale: dall’assunzione al pagamento, dal tracciamento di ferie e malattie alla simulazione sul costo del lavoro, dall’acquisto di attrezzature alla prenotazione di visite mediche e corsi di sicurezza. Un’idea semplice ma efficace quella alla base di Jet Hr, una startup fondata nel dicembre 2022 con sede a Milano che si propone come game changer del mercato. Automatizzando processi che altrimenti tolgono tempo ed energia agli imprenditori. E imbrigliano le aziende in una gabbia di adempimenti e oscuri requisiti.

La piattaforma nasce da un’intuizione di Marco Ogliengo, 38enne torinese con due anni di esperienza in McKinsey e tre in Rocket Internet, tra Taiwan e Indonesia: “Tornato in Italia ho fondato la prima azienda, ProntoPro, sperimentando sulla mia pelle i problemi di gestione del personale - racconta Ogliengo - Viviamo nel Paese più burocratico al mondo. Abbiamo oltre 900 tipi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl). E quando presentavo un’offerta a un candidato non potevo conoscere lo stipendio netto né il costo per l’azienda. Queste incertezze fanno prendere decisioni sub-ottimali che portano le imprese a crescere meno”.

Ogliengo ha deciso di coinvolgere Francesco Scalambrino, ingegnere meccanico di Sant’Angelo Lodigiano anche lui classe ‘86 ed ex capo del design in ProntoPro. E insieme hanno fondato Jet Hr, nel dicembre 2022. Da gennaio hanno raccolto i primi investimenti, tra cui quelli dei fondatori di Poke House e Satispay: un round pre-seed da 4.7 milioni di euro, il più alto mai registrato in Italia. “L’azienda che adotta Jet Hr acquista una piattaforma per l’hr manager o l’imprenditore, un’app per il lavoratore e, se lo vuole, un rapporto con un consulente del lavoro”, sintetizza Ogliengo.

Sul fronte dipendenti, la tecnologia permette di visualizzare ferie e permessi, di inserire note spese, di ricevere in automatico il cedolino. L’imprenditore può inviare contratti, formalizzare assunzioni, pagare stipendi, autorizzare assenze, visionare la scheda completa e automaticamente aggiornata di tutti i dipendenti con i relativi costi per l’azienda. “Da poco abbiamo lanciato una nuova funzione: al lavoratore arriva una notifica che lo avvisa di fare il corso di sicurezza o la visita medica, adempimenti su cui spesso le aziende non sono in regola”. E infine, la piattaforma consente di noleggiare attrezzature, come pc e smartphone, e mette a disposizione un consulente del lavoro. A due anni dalla fondazione la piattaforma è andata ben oltre le aspettative: con un milione di euro di ricavi in dieci mesi performa al pari del 10% delle start-up “Software as a service” a più rapida crescita al mondo.

“Chiuderemo l’anno con 500 clienti, principalmente aziende che svolgono lavori d’ufficio, ma anche imprese di ristorazione e un cantiere navale - aggiunge Ogliengo - Sono soprattutto Pmi, ma anche start-up, aziende quotate in borsa e multinazionali”. Quanto all’organico, Jet Hr ha assunto oltre 80 dipendenti con un’età media intorno ai 30 anni. Ma l’azienda non vuole fermarsi: “Presto arriverà un software per gestire i turni - continua il fondatore - E vogliamo allargare lo spettro di attrezzature noleggiabili: uniformi per chi lavora negli hotel e dispositivi di protezione individuale. Prima o poi arriveremo anche nel pubblico, però dobbiamo prima conoscere le specificità di quel Ccnl”. E così, Jet Hr prevede di continuare a espandere il suo business. Proseguendo la rivoluzione nell’universo della gestione del personale.