Iva Zanicchi ricorda l'uomo generoso che le disse di no, "Costruì un villaggio in Africa" Iva Zanicchi ricorda l'uomo generoso che ha costruito un villaggio in Africa e che non voleva che lei si candidasse in politica. La cantante ricorda anche l'amore che lui aveva per la sua voce e per una canzone di Patty Pravo.