Italo fa tappa (e scouting) in quattro scuole

"Accorciare la distanza fra scuole e imprese": così Italo entra in classe e lo fa con il progetto “Train Your Future“. Tappe in quattro regioni tra cui la Lombardia, ieri destinazione “Ettore Conti“, prossima meta: “Giorgi“. "A Milano incontreremo 280 studenti di quattro istituti tecnici, con orientamento in meccanica, meccatronica e automazione. Profili ricercatissimi. Altri istituti che attraverseremo in questo percorso saranno a indirizzo turistico e linguistico", spiega Ilaria Alfonso, responsabile Selezione e ricerca del personale di Italo, che cura il progetto. "Intercettare le competenze richieste dalle aziende e orientare gli studenti sulle scelte future, facendo visualizzare le opportunità in ambito lavoro e l’importanza di studiare determinate materie": l’obiettivo. Mentre si fa anche scouting. "Si ragiona sulle posizioni aperte, sulle soft skill richieste - continua Alfonso -, incontriamo ragazzi di quarta e quinta e chi è particolarmente vivace viene anche invitato a partecipare alle selezioni. Perché questi studenti spesso non lo sanno, ma i loro profili ’vanno a ruba’. Hanno tantissimi sbocchi professionali". Professore referente del progetto per l’Ettore Conti è Alberto Ungari: "Il primo contatto con le aziende avveniva con il Pcto, la vecchia alternanza scuola-lavoro – spiega –, dopo il Covid ci sono state difficoltà, molte aziende hanno optato per la formazione online. Io preferisco il contatto diretto e negli ultimi mesi c’è stata una rinascita. Per molte aziende questi incontri sono utili anche per sondare possibili candidati per future professioni. Il vecchio curriculum vitae conta poco: interessa più l’incontro viso a viso, il confronto. Ora ci piacerebbe coinvolgere di più anche i nostri ex studenti in questi progetti di orientamento in uscita e in entrata".

Si.Ba.