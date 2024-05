Isola pedonale a Groppello. Via i posti auto

Cambiamenti urbanistici in arrivo nella frazione di Groppello in aree di proprietà parrocchiale che saranno a disposizione del Comune grazie alla convenzione firmata tra l’ente e la curia. È quanto è stato annunciato nell’incontro con i cittadini che si è tenuto lunedì sera a Groppello, presente il sindaco Fabio Colombo e la giunta al completo. Tra i cambiamenti rilevanti c’è quello di piazza Viganò. Via i posti auto per fare spazio a un’ isola pedonale pensata come area di socializzazione. La cancellazione di quei parcheggi ha portato il Comune a predisporre nuove aree sosta lungo via Cassano trasformata a un’unica corsia di marcia a senso unico in direzione uscita dalla frazione cassanese. La richiesta di posti auto è stata molto dibattuta con preoccupazioni sempre maggiori per la carenza di parcheggi.

Un problema che ha fatto emergere, poi, l’incongruenza dell’area sosta pubblica Palassina, da anni utilizzata però solo da privati, con tanto di cancello, impropriamente installato secondo il Comune, per l’ingresso in quel parcheggio. "Quell’area di sosta - spiega il primo cittadino - doveva essere consegnata al Comune, secondo la convenzione con il costruttore delle abitazioni di chi utilizza quei posti auto come parcheggio privato. L’amministrazione comunale intende riappropriarsene, sanando quindi una incongruenza dell’amministrazione precedente". Dalle questioni urbanistiche della frazione di Groppello a quelle legate ai lavori in corso in centro città il passo è breve. Tutto procede come da programmi sui lavori in piazza Garibaldi secondo il sindaco che conferma, inoltre, la mancanza di fondi per la rigenerazione di piazza Cavour e un tratto di via Veneto: "Per piazza Cavour i fondi non ci sono mai stati - ha sostenuto il sindaco -. Saranno inoltre effettuati in un secondo tempo i lavori di un tratto di via Veneto per mancanza di fondi". Tante le domande all’esecutivo politico sulla Cassano del futuro e interventi da fare sulle criticità sollevate dai cittadini. E tra richieste di posti auto e buche sulla strada da chiudere, spunta anche quella di uno spazio per l’affissione per gli avvisi dei necrologi.

