Milano, 23 giugno 2019 - Lamaire montato da Fabio Branca vince le Oaks d'Italia, il Gran Premio di Milano invece finisce ad Assiro con Andrea Mezzatesta. Sono i due verdetti principali della giornata di corsa all'Ippodromo Snai San Siro, vissuta con in tribuna il ministro alle politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio. Molto combattute soprattutto le Oaks D'Italia, gruppo 2 sui 2.200 metri della pista grande per femmine di 3 anni, con una conclusione al fotofinish: Lamaire dopo un'emozionante rincorsa è capace di sverniciare Must Be Late a pochi metri dall'arrivo.

