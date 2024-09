"Io, costretta a cambiare strada"

"In via Francesco Sforza la situazione si è aggravata. Non solo: ormai certi automobilisti mi riconoscono e al mio passaggio partono insulti... Lì è pericoloso pedalare in strada, allora io svolto in via San Barnaba e affronto un pezzo contromano". Marta Castronuovo è la ciclista che ha segnalato nei mesi scorsi l’invasione della ciclabile di via Sforza: coda di auto prima delle 7.15, che lì si posizionano in attesa dell’aperura del parcheggio del Policlinico. Verosimile che si muovano con largo anticipo, prima che scatti Area C (alle 7.30) e per avere la certezza di accaparrarsi un posteggio. "Un disagio per noi ciclisti. Io insegno yoga all’aperto, ho fondato “Yoga à porter“ e mi sposto solo in bici".M.V.