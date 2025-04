Inzago, impianto rifiuti: "Vogliamo farci sentire. Fermi sul nostro dissenso"

Nuovo impianto di trattamento rifiuti Systema, pronta una richiesta di audizione in Regione Lombardia davanti alla commissione sanità: "Desideriamo essere ascoltati ed esporre nuovamente i motivi del nostro dissenso". La richiesta sarà presentata dall’amministrazione comunale nei giorni immediatamente dopo Pasqua. In un momento in cui, formalmente, il progetto presentato dalla società Systema Ambiente non ha ancora intrapreso il tratto nevralgico del l’iter autorizzativo, ovvero la Conferenza di servizi sotto egida di Città Metropolitana.

Il pollice verso dell’Amministrazione di Andrea Fumagalli sulla proposta di impianto, da realizzarsi nella zona che già ospita tre lotti di precedente discarica, era stato chiaramente espresso due settimane fa nel corso di un’assemblea pubblica. "Sono situazioni complesse: ma venderemo cara la pelle", aveva sottolineato in quella sede l’amministrazione comunale. "Naturalmente - così il sindaco - siamo amministratori pubblici, e abbiamo ben chiaro quale sia il problema. Un conto sono il nostro no e le motivazioni, tecniche ma anche di ordine politico ("Inzago ha già dato") che supportano questo no. Un altro conto sono i reali spazi di manovra che abbiamo. La nostra comunità ci è già passata".

L’audizione: "Sappiamo bene che l’ente eventualmente autorizzatore sarà Città Metropolitana, ma il parere di Regione Lombardia è fondamentale. L’audizione ha dunque due obiettivi: esporre le nostre ragioni, mettere a fuoco l’orientamento dell’ente sovracomunale".

Il gruppo Systema ha presentato il progetto di impianto di trattamento nello scorso novembre. Nel corso dell’anno si era già chiuso con fumata nera il tentativo di portare avanti il progetto di un quarto lotto di discarica, bocciato anche in Consiglio di Stato per la questione nevralgica del fattore di pressione regionale (la proporzione fra rifiuti e territorio), a Inzago largamente superato da tempo. Un tema che potrebbe risultare dirimente anche in questa nuova circostanza. I motivi ostativi all’istanza autorizzativa, fino a questo momento molto tecnici, erano stati illustrati in assemblea dalla responsabile dell’ufficio tecnico comunale.