Milano, 29 febbraio 2020 - Un ragazzo di 19 anni è stato investito nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 febbraio in via Ludovico il Moro. I fatti si sono verificati poco prima delle due. Dopo essere stato investito in strada, il giovane è stato ricoverato in codice giallo all'Humanitas e ha riportato un trauma cranico. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili urbani.

© Riproduzione riservata