"Intitoliamo a Berlusconi il lungolago"

Il lungolago di Milano 3 (nella foto) dedicato a Silvio Berlusconi. Questa è la proposta che i consiglieri comunali del gruppo di opposizione hanno fatto al sindaco e alla maggioranza. Gli autori sono i consiglieri comunali d’opposizione Pierluigi Avarone, Mattias Sture Pino, Francesca Truglio e Loredana Colaci che hanno presentato all’amministrazione comunale di Basiglio una istanza volta ad attivare un procedimento per intitolare a Silvio Berlusconi l’area antistante il laghetto, con la denominazione “Lungolago Silvio Berlusconi”.

Nel formulare l’istanza, hanno evidenziato che la vita di Silvio Berlusconi è sempre stata strettamente legata a Basiglio, nel quale egli promosse, sin dal lontano 1975, la più grande e significativa iniziativa immobiliare di quel periodo: la grande Milano 3. Contestualmente è stata presentata una mozione affinché la suddetta istanza sia messa in discussione e in votazione in consiglio comunale. "Auspichiamo che la proposta venga approvata da tutti perché Silvio Berlusconi è stato colui che ha inventato e disegnato Milano 3 – spiegano i quattro consiglieri comunali –. Milano ha omaggiato Berlusconi iscrivendolo al Famedio del Monumentale, Regione Lombardia gli ha dedicato i belvedere di Palazzo Lombardia e Basiglio non può dimenticarlo". Quello fra Berlusconi e Basiglio è stato un forte legame non solo perché "il ragazzo dell’Isola" ha creato Milano 3 ma anche per l’indotto economico che ha generato la sua idea di cittadella green. Milano 3 ha ospitato nei tempi d’oro molti Vip come Franco Baresi, Ezio Greggio, Massimo Boldi, Marco Columbro, Alba Parietti e tanti altri.

Massimiliano Saggese