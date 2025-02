Interventi sulla viabilità per agevolare il traffico

Dopo la rimozione della Ztl in via Mazzini, a Trezzo è stata eliminata la rientranza all’altezza delle poste. Al suo posto, due nuovi parcheggi. Continuano gli interventi dell’amministrazione "per migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade", spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Guzzi (nella foto). Un’altra miglioria ha riguardato via Cavour, dove è stato spostato l’incrocio per pedoni all’altezza di via 25 Aprile, sempre recuperando posti auto. "Proseguiamo con la politica dei piccoli passi – aggiunge l’amministratore –: aiuta a fluidificare il traffico. Avanti così nella gestione del territorio: non stiamo rivoluzionando l’assetto della città, facilitiamo la circolazione e la tutela di tutti".