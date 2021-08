Milano. 21 agosto 2021 - San Siro torna a porte aperte per il debutto in campionato Inter-Genoa con capienza al 50% per le normative anti-Covid. A mezz'ora dall'inizio della partita lunghe code fuori dallo stadio per il controllio dei biglietti e del green pass necessario per poter assistere al match. Fuori dalla tribuna rossa, centinaia di tifosi aspettano sotto il sole cocente il proprio turno. Dentro lo stadio, la situazione appare molto fluida: molti spettatori non stanno rispettando il distanziamento e si sono assiepati sulle balaustre del primo o secondo anello per vedere più da vicino il riscaldamento. Gli steward per ora non intervengono: circa 25 mila i tifosi attesi, i biglietti sono stati venduti in modo tale che gli spalti siano riempiti a "scacchiera", con dei seggiolini lasciati liberi per permettere il distanziamento. Starà agli steward fare rispettare la regola. Per ora tutto sembra molto disordinato.

