Milano, passante cede il suo scooter agli agenti: l’inseguimento del pusher finisce con l’arresto

Milano – Un inseguimento di corsa: davanti un pusher, dietro due poliziotti. E un cittadino di passaggio in scooter cede il suo mezzo a uno degli agenti consentendogli di bloccare il fuggitivo, come in un telefilm.

Tutto comincia alle 17.15 di martedì in viale Brenta, quando una Volante in perlustrazione decide di controllare un passante. Lui però, alla vista delle divise, accelera il passo fino a correre. E quando i poliziotti lo raggiungono prende dalla tasca una boccetta di spray al peperoncino per poi spruzzare il liquido addosso agli agenti e guadagnarsi la fuga correndo fino ai giardini di via Scheiwiller, verso piazzale Bologna.

Uno dei due poliziotti però non smette di tallonarlo, attira l'attenzione di un uomo in scooter e gli chiede di prestargli la sua dueruote. È questione di attimi: l'altro annuisce, scende e gli cede subito la sella.

Così l'agente raggiunge il fuggitivo e lo arresta: è un marocchino di 32 anni, con precedenti e irregolare sul territorio. Nel campo di bocce del parchetto aveva gettato due involucri con oltre 4 grammi di hascisc. Addosso ha la bomboletta di spray al peperoncino e 300 euro in banconote di diverso taglio. La perquisizione si estende poi a casa, dove la polizia trova altri 150 euro, materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione. E scatta l'arresto: il trentaduenne viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per spaccio.