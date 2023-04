Insegnanti di sostegno dal primo all’ultimo giorno di scuola

"In PizzAut c’è lo spirito del “Modello Cernusco”". L’ormai ex vicensindaco Nico Acampora ricorda che la "città è un esempio a livello italiano: non sono tanti i centri di 35mila abitanti che dal primo all’ultimo giorno di scuola garantiscono in tutti gli istituti di ogni ordine e grado un insegnante di sostegno.

È un investimento notevole per i bilanci comunali che abbiamo sempre scelto di fare ritenendolo una priorità assoluta".

Acampora lascia la città "dopo una vita, sono cresciuto qui e poi sono diventato coordinatore delle politiche giovanili. Prima di ricevere la delega di assessore all’Istruzione sono stato un tecnico". In quella veste ha promosso l’educativa di strada (nella foto) contro il disagio degli under 18.

"Ci ho messo le stesse idee, la stessa passione che oggi animano le pizzerie, l’inclusione come la prevenzione dei problemi degli adolescenti sono i due chiodi fissi della mia vita".

Bar.Cal.