Insegnante di Segrate accoltellata in autogrill a Santo Stefano: fermato un uomo

Segrate (Milano) – Ha un volto e un nome il presunto accoltellatore della 58enne insegnate di Segrate, colpita da un uomo incappucciato nell’area di servizio di Campi Bisenzio (Firenze) lungo l’autostrada A1, il giorno di Santo Stefano quando la donna stava tornando a casa dopo aver trascorso alcuni giorni dai parenti a Cerveteri, cittadina a nord di Roma.

Un uomo è stato sottoposto oggi – mercoledì 10 gennaio – a fermo di indiziato di delitto. Al momento non sono note le sue generalità ma alle 17.30 è in programma una conferenza stampa in Procura a Firenze e verranno forniti ulteriori dettagli.

Nei primi sviluppi delle indagini, gli investigatori avevano cercato l’ex marito della donna, che aveva alle spalle accuse per lesioni personali in ambito familiare e fino all’inizio di dicembre era in regime di messa in prova. L’uomo aveva però negato qualsiasi coinvolgimento, presentandosi spontaneamente dai carabinieri a Udine, dove si trovava in quel momento. La pista aveva presto perso consistenza anche perché la stessa donna non aveva riconosciuto l’ex marito nelle fattezze dell’aggressore, che l’aveva ferita colpendola alla coscia dopo aver aperto la portiera della sua auto, una Fiat 500 XL.

Auto che er astata passata al setaccio dagli investigatori, a caccia di tracce biologiche e altri elementi utili alle indagini, così come sono state analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’autogrill toscano. Attività che hanno permesso di stingere il cerchio attorno all’aggressore, arrivando al fermo odierno.