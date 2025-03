Infortunio a Carugate. Tecnico trentenne schiacciato dall’ascensore

È in pericolo di vita il 30enne del Bresciano che ieri mattina è stato colpito in testa dal contrappeso di un ascensore, mentre faceva manutenzione in un condominio. Il giovane tecnico era all’interno del vano in un palazzo di via 25 Aprile a Carugate. Dipendente di una ditta esterna, era al lavoro per la Elma. A lanciare l’allarme i residenti. Il ferito è stato rianimato e trasportato in elisoccorso al Niguarda. Le sue condizioni sono considerate molto critiche. Dopo gli accertamenti il giovane è ricoverato in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive.

Sul caso sono al lavoro i tecnici di Ats, che faranno luce sulle cause del grave infortunio, collaborano alle indagini ai carabinieri di Pioltello. E mentre i sindacati lanciano l’allarme, le statistiche confermano che la Lombardia è la regione maglia nera: nel 2024 le vittime sono state 182 (contro le 172 del 2023). A guidare la triste classifica Milano e hinterland con 44 morti, mentre in tutte le province gli infortuni sono stati 110mila. Numeri che non calano. A gennaio 2025 "le denunce all’Inail erano già 8.125 – ricorda Uilm – un incremento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024".