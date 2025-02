Informarsi e scegliere il meglio: il “dopo di noi“ inizia adesso

Severini Melograni

Cara nonna, ho visto Sanremo e ho ascoltato i ringraziamenti che Carlo Conti le ha fatto! Non ero a conoscenza del suo impegno per portare Ezio Bosso 9 anni fa sul palco più importante della tv italiana! E ho davvero capito che quella scelta ha aiutato tantissime famiglie con bimbi difficili. Io ho il nipotino di mio fratello Alvise a cui è stato diagnosticato un autismo. Andrea ha 9 anni. Due bravissime maestre (la maestra di classe è quella di sostegno) che lo adorano. Tanti amichetti che fanno a gara per stargli vicino! Ma presto le elementari finiranno... e poi, crescerà, diventerà un uomo, che ne sarà di lui? Alvise e io allora non ci saremo più per difenderlo.

Nonno Antonio

Caro nonno Antonio, che ne sarà di Andrea? Dipende da voi (la sua famiglia) e da noi, la cosiddetta società civile. Dunque è sacrosanto cominciare a lavorare da ora! Le famiglie sono la più grande forza del nostro Paese (l’Italia è poi la nazione con le leggi più avanzate e solidali) Dobbiamo lavorare insieme, unirci, associarci. Dobbiamo marciare come una falange macedone. Per il “dopo di noi” si lavora “durante noi”. Dovete informarvi, guardarvi intorno, scegliere l’associazione più vicina a voi da tanti punti di vista: territoriale e anche per l’affinità che potreste avere con le altre famiglie, per poter cominciare a costruire sin da ora un futuro sereno per il vostro ragazzo. Se poi non trovate ciò che volete la nostra legislazione vi permette, anzi vi invita a realizzare un Ets (ente di terzo settore) adatto alle vostre esigenze. Io poi sono convinta che non bisogna aspettarsi tutto dallo stato e dagli enti pubblici: molto si, ma non tutto. Bisogna mettere a fattor comune anche gli immobili quando ce ne sia la possibilità. L’Italia è la nazione al mondo con più case di proprietà. Condividere è la strada migliore. I nostri figli e nipoti sono il bene più prezioso. Continueremo ad approfondire questo concetto. La abbraccio.

