Gira il mondo in bici ma finisce picchiato e rapinato in via Farini a Milano: la storia del travel blogger Tatsuya Kushihara

Ha girato mezzo mondo in bicicletta finché non ha raggiunto via Farini a Milano, dove è stato picchiato e rapinato: i ladri gli hanno portato via proprio la bici che lo aveva accompagnato per tanti chilometri. È successo al travel blogger giapponese di 19 anni Tatsuya Kushihara.

Prima di arrivare in Italia, Kushihara aveva attraversato Slovenia, Bulgaria, Tanzania, Kenya, Turchia. E prima ancora India, Taiwan, Vietnam, Thailandia, Malesia e Singapore. Ma è bastato entrare a Milano – città col più alto numero di reati in Italia – per finire vittima dei malviventi. L’influencer, che ha 17mila follower su Instagram e 20mila du TikTok, ha raccontato al Corriere della Sera che era seduto al Mc Donald’s di via Farini, zona Maciachini, quando ha notato che qualcuno gli aveva rubato la bici. Mentre stava raccogliendo i bagagli che erano legati al mezzo, un uomo gli si è avvicinato.

“Mi ha rubato il telefono. Ho cercato di reagire ma sono arrivate altre persone. Credo fossero almeno cinque. Mi hanno colpito con calci e pugni”. Dopo l’aggressione, ha subito sporto denuncia: “Oltre alla bicicletta, mi hanno preso la Go pro (un dispositivo per fare video, ndr) e il cellulare, appunto. Per fortuna ne avevo un altro, quello vecchio, con il quale la mattina dopo sono riuscito a individuare quello che mi avevano strappato”.

Appena pochi giorni fa, la conduttrice Alba Parietti era stata vittima di una banda di ladri che le ha rubato tutte e quattro le ruote dell’auto. Si era sfogata dicendo che “vivere a Milano è una roulette”. Due giorni prima, anche la modella Giulia Salemi la modella Giulia Salemi aveva detto di avere “paura ad uscire da sola”.

La percezione di insicurezza vissuta dai milanesi è confermata in buona parte dai dati del ministero dell’Interno: Milano è la città d’Italia dove avvengono più reati ed è in testa alle classifiche per numero di reati commessi per strada. Solo nel 2023, l’Istat ha registrato 2.700 rapine, 1.150 furti con strappo e oltre 29.300 furti con destrezza.