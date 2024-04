"Indagheremo sulle telecamere scomparse"

Telecamere sparite e poche certezze su una nuova installazione. Resta poi il mistero sulla gestione delle immagini di quei due occhi elettronici installati al parco Dopolavoro (nella foto). L’installazione della videosorveglianza all’interno del parco Dopolavoro faceva parte del progetto “Giardino del passeggio da Leonardo ad Alessandro“, realizzato con la riqualificazione di quel parco pubblico all’epoca di Expo 2015. Più di uno i lati oscuri su quell’intervento: fu realizzato un infopoint dal costo di 170mila euro, mai utilizzato e in seguito distrutto dai vandali. È poi emersa la questione sulla gestione delle immagini delle telecamere sparite nel nulla. La sparizione dei due occhi elettronici è avvenuta all’indomani dell’interrogativo posto dal nostro giornale su chi ne gestisse le immagini, nominativo tenuto riservato. Le due telecamere, infatti, sin dalla loro installazione nel 2016, sono sempre state scollegate dal consueto circuito di controllo della centrale operativa della polizia locale, dove confluiscono tutte le riprese della videosorveglianza presente sul territorio pubblico della città. Le immagini, secondo fonti attendibili, venivano archiviate su un server a cui ci si collegava privatamente da una stanza della struttura al Dopolavoro. "Resta un mistero la scomparsa di quelle due telecamere installate all’interno del parco Dopolavoro all’ingresso da via Colognesi – dice il sindaco Fabio Colombo – così come resta il dubbio su chi avesse accesso e gestisse le riprese. Cercheremo di fare chiarezza, al momento non è prevista l’installazione di nuove telecamere in sostituzione di quelle finite nel nulla". Non è dato sapere se quei due occhi elettronici sono stati oggetto di furto o di disinstallazione volontaria per evitare spiacevoli giustificazioni sull’utilizzo. Ste.Da.