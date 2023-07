"Incubo a Cassano d'Adda: Una quercia cade su una casa"

Maltempo, adesso si contano i danni. Sul territorio cassanese strage di alberi abbattuti e capannoni scoperchiati, non mancano poi le segnalazioni di infiltrazioni d’acqua dal tetto. "Ho vissuto momenti da incubo", è l’amaro sfogo di Marika Della Valle, la donna che vive con le sue due figlie e un maltese di un anno e mezzo, in una abitazione in via San Dionigi confinante con l’oratorio don Bosco, proprietario di quella quercia secolare che si è abbattuta sulla sua abitazione. "Ho sentito di colpo un botto - racconta - quella pianta sul tetto mi ha fatto paura, fortunatamente nessun danno fisico ma sono molti quelli strutturali da affrontare". Immediata la solidarietà del parroco don Vittore Bariselli e del vicario don Davide Pezzali. "Mi sono stati molto vicini, grazie di vero cuore. Mi hanno supportato da subito accogliendoci in oratorio. Si sono preoccupati anche di fare partire subito gli interventi necessari per la messa in sicurezza del tetto, liberandolo dall’albero abbattuto". "Eventi atmosferici di questa gravità, due in una sola giornata, non li ricordo a memoria d’uomo su Cassano - così il vice sindaco Andrea Savino -. È stata una giornata molto impegnativa, sia io che il sindaco siamo rimasti in stretto contatto con protezione civile, volontari e il personale del 115; a tutti loro va il nostro personale ringraziamento". S.D.