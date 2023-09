Incontro su ludopatia e relazioni familiari a Buccinasco

Il gioco d’azzardo distrugge chi lo pratica ma anche i familiari, vittime pure loro di questa patologia. A Buccinasco le segnalazioni da parte di parenti di giocatori d’azzardo sono in continuo aumento: segnale che c’è bisogno di intervenire, non solo con le multe per i locali che non rispettano gli orari di accensione e spegnimento delle macchinette, ma anche attraverso la conoscenza del fenomeno e la sensibilizzazione. Oggi alle 16 in Cascina Robbiolo si terrà il convegno “Il gioco d’azzardo e i suoi effetti sulle relazioni familiari”, organizzato da Telefono Donna, La Banda degli Onesti e con il patrocinio del Comune. "Si parla poco del gioco d’azzardo patologico – commenta Martina Villa (nella foto), assessora alle Politiche sociali – eppure gli effetti sono devastanti sulle persone coinvolte e sulle loro famiglie. Non è semplice chiedere aiuto. Ne parleremo insieme agli esperti (responsabili del Sert e di Ats, sociologi, avvocati, psicologi e psicoterapeuti) e avremo l’opportunità di conoscere meglio i servizi del territorio". Fra,Gri.