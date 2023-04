"Incontro con Salvini per la maggioranza di Trenord"

"È un’intenzione che esporrò presto al ministro (Matteo Salvini ndr) per fargli capire che non è possibile andare avanti in questo rapporto un po’ anomalo sia per quanto riguarda la gestione sia per quanto riguarda soprattutto il capitolo degli investimenti, perché da parte del nostro socio non si muove niente". Con queste parole Attilio Fontana ribadisce l’ambizione di portare la Regione Lombardia a detenere il 51% di Trenord, a fronte del 50 detenuto oggi, esattamente come il Gruppo Ferrovie dello Stato. Un solo punto percentuale che, però, secondo il governatore lombardo, può fare la differenza per il servizio ferroviario regionale. "Noi non possiamo continuare a sobbarcarci l’onere di tutto lasciando che il socio possa rimanere con le stesse possibilità di controllo che abbiamo noi", aggiunge Fontana. "Fontana – replica Pietro Bussolati, consigliere regionale del Pd – non cerchi scuse ridicole, dal 2018 Trenord è interamente governata dalla Regione che esprime l’amministratore delegato, il direttore operativo e il direttore finanziario, cioè tutto il vertice operativo dell’azienda che da allora non è più diviso tra FNM e Trenitalia. Il problema di governance è stato superato il 12 settembre del 2018, quando Fontana e l’assessore Claudia Terzi dissero che quella nuova organizzazione sarebbe stata risolutiva per i problemi di Trenord. Basta alibi". Più collaborativo il Movimento 5 Stelle: ""Sarebbe ora che Fontana e la Giunta regionale assumessero le proprie responsabilità in merito alla disastrosa gestione di Trenord. L’idea merita di essere valutata, a patto che contestualmente avvenga un cambio di dirigenza tale da portare a un reale cambio di passo dell’azienda. L’attuale governance ha alzato un muro nei confronti dei pendolari, mentre le sue performance non sono migliorate".

Gi.An.