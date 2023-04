Incontro con i vigili contro il cyberbullismo

Come combattere il bullismo, il cyberbullismo e approfondire le tematiche connesse all’uso e all’abuso delle nuove tecnologie da parte degli adolescenti. L’appuntamento, promosso dalla polizia locale, è per giovedì 27 aprile dalle 17 alle 19, un corso per approfondire le tematiche connesse all’uso e all’abuso delle nuove tecnologie da parte degli adolescenti. Durante l’incontro saranno approfondite alcune tematiche fra cui il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, ruolo della rete internet e dei social media. Le lezioni saranno tenute dagli agenti e dagli ufficiali della polizia locale. Il corso, ad accesso libero, si svolgerà in sala consiliare a Rozzano in piazza Foglia 1.