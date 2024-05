Inclusione lavorativa: al via In&Aut

Garantire l’inclusione lavorativa delle persone nello spettro autistico. Questo l’obiettivo che si prefigge In&Aut, il festival ospitato da ieri e fino a domenica in piazza Città di Lombardia. "Ospitiamo qualcosa di eccezionale, un momento di grande impegno e determinazione per realizzare l’inclusione" ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, inaugurando l’evento. Oltre al governatore sono intervenuti alla cerimonia di apertura del festival anche la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati, e l’assessora regionale alla Famiglia e alla Disabilità, Elena Lucchini. "In questi tre giorni – ha sottolineato Lucchini – apriremo le porte della sede regionale per una manifestazione divenuta un punto di riferimento a livello nazionale. L’inserimento lavorativo resta centrale per realizzare un’autentica inclusione e per questo abbiamo messo a terra 57 progetti finanziati dal Fondo per l’inclusione attiva e l’integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità". Organizzato da “In&Aut Inclusione e Autismo“ e patrocinato, tra gli altri, da Regione Lombardia, Fondazione italiana autismo ed Enac, il festival quest’anno ospita più di 60 tra associazioni e imprese sociali provenienti da 18 regioni e impegnate sui temi dell’ autismo e dell’inclusione lavorativa, presenti con 31 stand informativi, 6 laboratori creativi, 10 banchi di ristorazione sociale. In programma incontri e dibattiti di approfondimento medico-scientifico e sugli aspetti sociosanitari dei disturbi dello spettro autistico, oltre che sul rappporto tra autismo e mercato del lavoro e tra autismo e inclusione sociale, nella scuola e nello sport. Sul palco si alterneranno circa 80 relatori. Più di 20 i dibattiti, i seminari, le testimonianze di best practices e le presentazioni di libri e film.