Milano, 28 luglio 2020 - In poco meno di due mesi sono 74 gli incidenti con monopattino a Milano a cui sono intervenuti i soccorritori dell'Areu. A chiedere i dati era stato l'assessore regionale alla Sicurezza della Lombardia Riccardo De Corato, che ora li rende noti. "Quasi tutti gli incidenti nella nostra regione, secondo i dati forniti da Areu, si concentrano su Milano. Nel capoluogo lombardo, dal 5 giugno ad oggi, sono 74 gli interventi registrati dall'Areu (Azienda regionale per l'emergenza e urgenza) per incidenti stradali riguardanti i monopattini elettrici. Sono numeri - osserva - che mettono i brividi e dovrebbero far riflettere".

Gli incidenti più gravi sono stati a Lainate, nel Milanese, il 25 giugno quando due quindicenni su un monopattino finirono contro un'auto e una fu ricoverata in rianimazione, e il 17 luglio quando in via Brega a Milano una donna di 31 anni non diede la precedenza a un furgone sbattendo contro la fiancata e finendo anche lei il terapia intensiva all'ospedale Niguarda.

Vivo per miracolo un 29enne investito otto giorni fa in zona Carrobbio, come documentato dalle immagini registrate dall’occhio elettronico interno di un’auto bianca (IL VIDEO). Dal filmato si vede chiaramente una macchina che sta viaggiando lungo via Circo in direzione via Santa Marta e che frena nel brevissimo tratto tra piazza Massaia e piazza Mentana), dove c’è un attraversamento pedonale, perché prima due monopattini e poi una macchina attraversano la strada da sinistra (da via Morigi verso via San Sisto) senza dare precedenza. Il conducente toglie il piede dal pedale del freno e fa per ripartire, ma proprio in quel momento spunta dalla stessa direzione un altro monopattino. L’automobilista non riesce a frenare, l’impatto è inevitabile: il ventinovenne, colpito in pieno, viene sbalzato con violenza sul marciapiedi e rimane immobile su un fianco. Il ferito è stato accompagnato in ospedale in codice verde, cioè in condizioni non preoccupanti.