Incidenti in aumento, vandali e alcol. Droni e telecamere per la sicurezza

Dopo un trend discendente durato un decennio, aumentano gli incidenti stradali a Cologno. Nel 2024, infatti, ne sono stati rilevati dalla polizia locale 210, di cui 118 con feriti ma nessuno mortale: nel 2023 i sinistri erano stati 183, 27 in meno. "Quest’anno installeremo due o tre passaggi pedonali intelligenti, dopo i quattro già presenti, proprio perché a far le spese sono soprattutto i pedoni", ha annunciato il comandante Fabio Scupola, durante la festa del corpo di ieri mattina in largo Salvo D’Acquisto, che ha visto lo schieramento ufficiale dei 36 agenti, 10 sottuficiali e 10 ufficiali davanti all’amministrazione e alle forze dell’ordine.

Grazie al progetto finanziato dalla Regione, Cologno Sicura, il territorio ha potuto godere di 288 presenze, "fino a 5 pattuglie. Questo ci ha permesso di ripulire i parchi. Stiamo studiando un regolamento per limitare in alcune aree il consumo di alcol. Stiamo anche continuando a estendere il sistema di videosorveglianza: arriveremo a breve ad avere 180 telecamere. Le abbiamo installate sul fiume Lambro e presto le metteremo a San Giuliano - ha spiegato Scupola -. Monitoreremo con gli occhi elettronici il parco Gramsci e anche quello Volta, che di recente è stato oggetto di vandalismo con il rogo che ha distrutto lo skatepark". Gli strumenti si evolvono. "Nel 2024 abbiamo portato avanti una sicurezza “on the road”. Quest’anno saremo “in the sky”. Due agenti hanno conseguito il patentino e ora compreremo un drone per controllare il territorio dall’alto per contrastare l’abbandono dei rifiuti". Al via anche il progetto CustodiAmo Cologno, per presidiare sempre di più la città. "Insisteremo ancora nelle scuole con le lezioni di educazione stradale e i momenti didattici sul bullismo. Abbiamo anche ideato un gioco, che sarà consegnato agli studenti che aderiscono ai programmi della polizia locale". Non solo bambini, anche ai nonni sono rivolte ore di formazione per non cadere nella rete dei truffatori. Infine, bene anche sul fronte del bilancio. "Accertiamo ogni anno 1,6 milioni di euro dalle multe. Abbiamo confermato il dato anche nel 2024, ma siamo riusciti ad aumentare la percentuale di incasso, portandola al 79%". La.La.