Viale Abruzzi: nuovo incidente all’incrocio maledetto. Perché gli scontri avvengono sempre in questo punto

Un altro incidente all'incrocio "maledetto" di viale Abruzzi, alla rotonda davanti al Bar Basso: scontro auto-moto questa mattina, mercoledì 28 giugno, alle 8. Soccorsa la donna di 38 anni che era in sella alla due ruote e che non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Ma l'ennesimo schianto in quel punto manda su tutte le furie i residenti.

Perché avvengono gli incidenti

"Gli incidenti accadono in questo punto – spiega Fabiola Minoletti, del Coordinamento comitati milanesi, presidente del comitato Abruzzi-Piccinni – perché gli automobilisti commettono un’infrazione: venendo da viale Abruzzi verso piazzale Loreto, per girare a sinistra in direzione via Plinio dovrebbero allargarsi sulla nuova corsia esterna e aspettare il semaforo. Molti però rimangono sulla carreggiata centrale e da lì svoltano, tagliando la strada alle moto che percorrono la preferenziale anche a velocità sostenuta perché hanno il semaforo verde". Una manovra scorretta che "ogni ora, fanno più di 10 macchine".

Arredo urbano “d'intralcio”

E avrebbe complicato la situazione anche la risistemazione della strada, perché "lo spazio per eventuali correzioni è ristretto e, nell’aiuola, sono state sistemate piante che chiudono la visuale sia agli automobilisti sia ai motociclisti. Si parla di viabilità pericolosa ma – conclude Minoletti – occorrerebbe fare una seria mappatura dei punti più a rischio e prendere seri provvedimenti. Noi residenti segnaliamo dal 2016 questa criticità ma nulla è stato fatto".