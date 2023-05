In due in monopattino passano con il rosso e vanno a sbattere contro un taxi

Milano, 4 magio 2023 – Cinquantadue minuti dopo la mezzanotte del 30 aprile, siamo sulla preferenziale di viale Abruzzi. Il video, registrato dalla dash cam di un taxi, mostra la scena in maniera nitida.

Il video

Davanti c'è un altro taxi, che sta viaggiando nella stessa direzione, poche decine di metri più avanti: dal filmato si vede chiaramente che il semaforo è verde. All'incrocio, il primo taxi passa a velocità normale, ma all'improvviso si sente un botto: un monopattino con due ragazzi a bordo, entrambi senza casco, si è andato a schiantare contro la parte posteriore destra dell'auto bianca.

L'incidente

Conducente e passeggero della tavoletta elettrica finiscono a terra, ma per fortuna si rialzano dopo pochi minuti: uno resta in piedi, l'altro si avvicina al cordolo dello spartitraffico e si siede, dolorante. L'autista della prima macchina frena e scende per sincerarsi delle condizioni dei due, che pare non abbiano riportato gravi contusioni; poi si avvicina al conducente del secondo veicolo, che ha assistito in diretta alla scena come i suoi due passeggeri, e gli chiede il numero di telefono e il filmato della telecamera interna.

Finisce così, con un rimbrotto e un po' di spavento. Per tutti.