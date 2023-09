Incidente stradale a Bollate: Volpe investita, è grave

Un cucciolo di volpe investito trovato in località Caloggio a Bollate. E un gheppio ferito e in difficoltà notato da due cicliste alla rotatoria sulla Varesina, ad Arese. Sono le ultime due storie di animali feriti e salvati dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco delle Groane e affidato alle cure dei veterinari del Cras (Centro recupero animali selvatici) del Wwf di Vanzago. Il cucciolo di volpe è stato segnalato da un automobilista alla polizia locale. Nell’impatto, probabilmente con un’auto ha riportato alcune fratture agli arti posteriori. Raccolto dalle Guardie ecologiche volontarie è stato trasportato al Cras. L’animale è al momento in vita, ma le sue condizioni restano critiche. Il gheppio, invece, è stato notato poco distante dalla pista ciclabile tra Arese e Castellazzo di Bollate. I volontari sono riusciti a recuperarlo: è stato poi subito trasportato al Cras per le cure.