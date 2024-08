Locate Triulzi, autocisterna piena di acido solforico si schianta fuori strada allo svincolo della Provinciale: grave un 50enne

Locate Triulzi – È stato necessario chiudere lo svincolo che dalla Provinciale 28 Vigentina (via Abruzzo) porta alla Val Tidone per consentire per operazioni di soccorso in seguito all’incidente avvenuto lunedì pomeriggio alle 14, che ha interessato una cisterna che trasporta acido solforico.

Il pesante automezzo, per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada mentre stava percorrendo la rampa di accesso, ha sfondato il guard rail e si è ribaltato nella scarpata. Il conducente di 50 anni è rimasto gravemente ferito.

Quando i soccorritori del 118 di Milano sono arrivati sul posto, l’uomo aveva un grave trauma al bacino e a una gamba, quindi è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Rozzano. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia locale che ha posto sotto sequestro il mezzo. Nessun altro mezzo risulta coinvolto, la cisterna risulta integra. Il traffico diretto a Milano viene deviato su percorsi alternativi che attraversano il comune di Opera.