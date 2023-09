Piazzale Stuparich: sfonda con l’auto la vetrina dell’Agenzia delle Entrate. Cosa è successo

Milano, 16 settembre 2023 – Un'auto che ha perso il controllo ad un incrocio è carambolata per la strada finendo la sua corsa contro l'ingresso di un ufficio dell'agenzia delle Entrate, sfondandone la vetrina. L’incidente è avvenuto sabato mattina intorno alle 8 in piazzale Stuparich, in zona San Siro a Milano. Conducente e passeggero, a parte lo spavento, sono rimasti feriti solo in modo lieve. Non ci sono altri mezzi coinvolti: il guidatore, dunque, ha fatto tutto da solo.

I rilievi

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha vigilato sull'ufficio statale, chiuso al momento dell'incidente, fino a quando non è stato rintracciato il direttore, e poi ha provveduto alla rimozione della macchina. Conducente e passeggero sono stati visitati al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per escoriazioni ed accertamenti.