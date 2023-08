Incidente a Pantigliate, dopo la caduta finisce sotto il guard rail: grave motociclista di 22 anni

Pantigliate, 9 agosto 2023 - Tre incidenti nella mattinata nel sud est milanese con altrettanti feriti. L'incidente più grave a Pantigliate dove un motociclista di 22 anni è rimasto gravemente ferito. Mentre viaggiava sulla Paullese, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito a terra. Il ragazzo dopo una strisciata di alcuni metri è andato ad incastrarsi sotto il guard rail. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi inviati dal 118 di Milano con una ambulanza della Croce Bianca di Paullo e un'auto medica. Sul posto anche i vigili del fuoco. Le condizioni del giovane sono apparse da subito molto gravi.

Una volta estratto dalle lamiere è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico di San Donato dove è stato ricoverato in codice rosso. Secondo quanto appreso avrebbe riportato gravi traumi a un braccio e a una gamba. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Donato che dovranno anche stabilire se l'incidente è stato causato per un ostacolo improvviso o altro.

Circa un'ora più tardi in via Francesco D'Assisi altri incidenti fra due auto con una donna finita in ospedale e traffico in tilt. Infine passata ancora un'ora, ennesimo incidente a Mediglia dove un uomo di 79 anni è stato protagonista di un incidente stradale spettacolare: con la sua auto si è ribaltato pare per l’eccessiva velocità.