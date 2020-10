Milano, 28 ottobre 2020 - Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre, a Milano in via Alcide De Gasperi. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Un'auto e una moto - per cause ancora in corso di accertamento - si sono scontrate. Nelllo schianto ha perso la vita un uomo di 42 anni, che si trovava in sella alla sua due ruote.Sul posto i mezzi di soccorso ma per il 42enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. La Polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

