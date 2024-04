Riparavano auto a Settimo Milanese, ma erano abusivi: multati i clienti e denunciati i finti carrozzieri

Settimo Milanese – La polizia locale di Settimo Milanese ha scoperto e messo sotto sequestro una carrozzeria abusiva. Gli agenti, sono intervenuti nei giorni scorsi all'interno di un capannone di via Schiaparelli 12, dove due uomini di nazionalità marocchina, svolgevano l'attività di autofficina e carrozzeria senza possedere la regolare iscrizione al Registro delle Imprese nella sezione autoriparatore e nemmeno la necessaria autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune.

Al momento del blitz gli agenti hanno trovato sette macchine, nessuna di provenienza furtiva, sulle quali i due carrozzieri- meccanici stavano facendo dei lavori di riparazione. I veicoli sono stati restituiti ai proprietari che sono stati sanzionati amministrativamente per aver dato in riparazione il proprio veicolo ad autofficina non autorizzata. All’interno del capannone c’erano anche 17 motori di veicoli accatastati, una quarantina di copertoni, olio esausto.

È stato posto tutto sotto sequestro compreso il capannone, le attrezzature e il materiale. I due marocchini, incensurati, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano per i reati ambientali legati al deposito del lubrificante e degli pneumatici. Le indagini della polizia locale continuano, al vaglio degli inquirenti c'è la posizione del proprietario dell'immobile, italiano.