Milano, 16 novembre 2019 - Incidente tra due auto nella serata di ieri sulla strada provinciale 412, a Locate Triulzi, nel Milanese. Pochi minuti prima delle 22 due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nell'impatto sono rimasti feriti tre uomini, di 22, 41 e 55 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi. I soccorritori dell'Areu, intervenuti con due ambulanze e un'automedica li hanno trasportati negli ospedali di Rovato e al San Matteo di Pavia. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi e mettere in sicurezza la viabilità sono intervernuti i vigili del fuoco e i carabinieri di San Donato Milanese.

