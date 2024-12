Incidente in tangenziale Ovest: muore vigile del fuoco di 50 anni

Milano, 27 dicembre 2024 - Un vigile del fuoco di 50 anni è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 21 sulla tangenziale Ovest di Milano, all’altezza di Settimo Milanese,

L’uomo è caduto dalla sua moto durante una carambola che avrebbe visto coinvolte alcune automobili. La dinamica della tragedia non è però ancora chiara

Il vigile del fuoco aveva appena finito il suo turno è stava tornando a casa in moto, poi la carambola fatale con alcune auto. Tra i primi a soccorrerlo ci sarebbe stato proprio un collega pompiere.

Sul posto gli agenti della polizia stradale che dovranno ricostruire quanto accaduto, i colleghi vigili del fuoco e il personale del 118 con due automediche e un’ambulanza.

Il vigile 50enne è stato portato all’ospedale San Carlo ma era già in arresto cardiocircolatorio. Per lui non c’è stato niente da fare.