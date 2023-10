Incidente stradale a Cusago, schianto tra auto e moto: morto un uomo di 58 anni

Cusago (11 ottobre 2023) - Un motociclista di 58 anni, di cui non si conosce ancora l’identità, è morto in un grave incidente stradale a Cusago, nel Milanese. I soccorritori hanno provato a stabilizzarlo e a portarlo di corsa all’ospedale San Paolo per affidarlo alle cure mediche, ma le ferite erano troppo gravi e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo stava percorrendo la Strada provinciale 114, quando all’altezza della rotonda tra via Di Vittorio e viale Europa si è verificato il violento impatto con un’auto guidata da una 22enne. Lo scontro, avvenuto questa mattina poco dopo le 6, è stato devastante e il centauro è stato sbalzato dalla moto finendo sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorritori inviati dalla centrale operativa del 118 che hanno cercato di salvare la vita all’uomo. Illesa, invece, la guidatrice 22enne, portata in ospedale in codice verde per accertamenti. Saranno i carabinieri della Compagnia di Corsico, intervenuti sul posto, a chiarire ogni dettaglio, ricostruire la dinamica e individuare le responsabilità.

La strada che da Cusago porta a Milano è ancora bloccata e il traffico molto rallentato a causa delle operazioni per rimuovere i veicoli dalla strada.