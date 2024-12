Incidente a Casarile, schianto ad alta velocità tra due auto lungo il Naviglio Pavese: morto un uomo

Casarile – Terribile incidente stradale tra due vetture sabato sera a Casarile lungo l’ex strada statale 35 dei Giovi, nel Milanese. Un uomo di 49 anni ha perso la vita, una donna che viaggiava con lui, di 53 anni, è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Feriti anche conducente e passeggera dell'altra auto coinvolta.

Lo schianto è accaduto intorno alle 18.40 sul tratto di strada che costeggia il Naviglio Pavese. Per cause ancora in fase di accertamento, nei pressi di un incrocio canalizzato, le due auto si sono scontrate violentemente. L'impatto è stato tremendo e le auto sono andate distrutte.

Sul posto sono rapidamente intervenute numerose ambulanze, due automediche e l'elisoccorso oltre ai vigili del fuoco e ai Carabinieri. Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario interrompere la viabilità in entrambi i sensi di marcia. La vittima, l’uomo di 49 anni, è rimasta incastrata nell'auto e il suo corpo è stato liberato solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Vigili del fuoco e soccorsi sul luogo dello schianto

Anche la passeggera, la donna di 53 anni è stata soccorso grazie all'opera dei vigili del fuoco. Una volta estratta dalle lamiere è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Gli altri due feriti, un uomo di 75 anni e la moglie di 73 anni, sono stati trasportati rispettivamente negli ospedali Humanitas di Rozzano e San Matteo di Pavia. Sono stati ricoverati in codice giallo per sospette lesioni agli arti e vari traumi.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. le due auto, ridotte ad un ammasso di lamiere, una Mercedes e una Fiat Punto sono state portate in un deposito per i controlli del caso. Fra le ipotesi un frontale o un violento tamponamento causato dall’alta velocità. Si tratta solo di prime ipotesi. La strada è rimasta interrotta per alcune ore e la circolazione è tornata alla normalità solo a tarda sera.