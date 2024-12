Incidente mortale sulla Statale dei Giovi a Casarile, la vittima è Javier Toledo Garcia

Casarile (Milano), 22 dicembre 2024 - Si chiamava Javier Toledo Garcia 49enne di origine dominicana, residente a Linarolo in provincia di Pavia, l’uomo che ha perso la vita sabato pomeriggio nel grave incidente stradale avvenuto lungo l'ex strada statale 35 dei Giovi, all’altezza di Casarile. Nell'incidente è rimasta gravemente ferita anche la donna di 52 anni che viaggiava con la vittima, anche lei di Linarolo. La donna, trasportata in eliambulanza al Niguarda di Milano, è ricoverata ancora in gravi condizioni.

La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Punto in direzione Pavia quando si è scontrata con una Mercedes sulla quale viaggiavano marito e moglie di 75 anni e 73 anni, rimasti anche loro feriti ma non gravemente. I due sono stati trasportati rispettivamente negli ospedali Humanitas di Rozzano e San Matteo di Pavia.

L'incidente è accaduto intorno alle 18.40 sul tratto di strada che costeggia il Naviglio Pavese. Sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. L'impatto è stato tremendo e le auto sono andate distrutte a causa della velocità sostenuta. Fra le ipotesi un frontale o un tamponamento provocati forse da un sorpasso azzardato o da una distrazione di uno dei conducenti.