Milano, 2 novembre 2019 - Gravissimo incidente, venerdì sera dopo le 23.30, in via Antonini, a Milano. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto e cinque persone, tra cui un bambino di 9 anni. Il piccolo ha riportato degli importanti traumi al volto è stato intubato ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico. È ricoverato in prognosi riservata. Gli altri feriti sono una donna di 56 anni e un uomo di 63 che sono stati trasportati all'ospedale Sacco. Poi, una donna di 28 anni e un 48enne, trasportati al Policlinico e al San Carlo.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. Le forze dell'ordine si stanno occupando di tutti i rilievi del caso. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, due auto mediche e un'auto infermieristica.