Nuovo incidente con il monopattino, mezzo che sta dimostrando in diverse occasioni la propria pericolosità. Ad essere protagonista questa volta è stato un uomo di 43 anni, che stava percorrendo con il suo monopattino la pista ciclabile di Tregarezzo, frazione di Segrate, sulla Rivoltana quando all'altezza dell'Ibm è caduto. La situazione è sembrata subito grave e sul posto sono arrivati elicottero, ambulanza, automedica e polizia locale. L'uomo ha riportato un trauma cranico. E' stato soccorso sul posto e poi portato, fortunatamente in codice giallo, all'ospedale San Carlo di Milano. Non è il primo incidente con il monopattino che accade in questi giorni nell'hinterland milanese. Solo pochi giorni fa un ragazzo è morto proprio a causa di un incidente in monopattino.E ora sono in tanti a chiedere maggiore attenzione e una regolamentazione precisa per chi viaggia con questo nuovo mezzo.

