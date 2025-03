Inchiesta sull’Urbanistica a Milano, il sindaco Sala: nessun rimpasto di Giunta. Non credo sia saggio

Milano, 6 marzo 2025 - Nessun rimpasto di Giunta dopo le inchieste sull'urbanistica che hanno portato anche all'arresto di un ex dirigente comunale.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, esclude l’ipotesi. "Direi di no. Anche perché mancano due anni alla fine del mandato - ha detto - l'ultimo semestre il lavoro per ovvi motivi si

rallenta". "Non credo che sia saggio "fare un rimpasto di giunta "e quindi credo proprio di no", ha spiegato Sala.

La posizione che rimane in bilico al momento è quella dell'assessore alla Casa Guido Bardelli che è finito nelle intercettazioni della Procura e non è indagato, per frasi contro la giunta pronunciate quando non era assessore.

"L'assessore Guido Bardelli lo vedo domani mattina e prenderemo una decisione. E' chiaro che umanamente mi dispiace perché' si è fatto apprezzare in questimesi da tutti. Poi magari sono singole frasi che possono scappare ma è' chiaro che anche lui stesso è consapevole che la situazione non è semplice. Domani mattina lo incontro e decideremo cosa fare". "L'ho preso io in Giunta, è inutile girarci attorno, perché ho sempre reputato fosse un professionista. In questi mesi, i consiglieri comunali, anche quelli un po' più' riluttanti, quasi tutto il Pd che aveva avuto qualche mal di pancia quando era stato nominato Bardelli, nelle ultime settimane mi dicevano "con lui dialoghiamo, ascolta" ed è anche stato molto rapido nel mettere in piedi il piano per i diecimila appartamenti"

Mentre è previsto un cambio negli uffici: "Si necessariamente. Ma dobbiamo stare attenti a essere anche un po' garantisti, noi oggi abbiamo persone negli uffici che sono indagate e che continuano a fare il loro dovere".

"Perché il Salva Milano? Perché dicevamo in sostanza che le persone indagate hanno applicato le regole. Bisogna distinguere il fatto che possa essere indagato perché la Procura contesta l'applicazione di regole dal fatto che lo sia per ipotesi di corruzione".