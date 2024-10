Inchiesta sugli ultrà di Milan e Inter, il pm Paolo Storari avrà la scorta

Milano – Via libera alla scorta per il pm Paolo Storari, cotitolare del fascicolo sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nel mondo ultrà milanese. Stando a quanto apprende il Giorno, la decisione di assegnare la protezione personale al magistrato è arrivata nella tarda mattinata di lunedì 7 ottobre nel corso della Riunione tecnica di coordinamento, presieduta a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia e alla quale hanno partecipato anche il questore Bruno Megale, i comandanti provinciali di carabinieri e finanza Pierluigi Solazzo e Andrea Fiducia e la procuratrice generale presso la Corte d'appello di Milano Francesca Nanni.

Il pm Paolo Storari sul luogo dell'omicidio di Andrea Bellocco

La scorta, affidata agli uomini delle Fiamme gialle, è stata disposta non per le eventuali minacce all'incolumità del pm (non risulta ne siano arrivate), bensì per la sovraesposizione mediatica generata dall'inchiesta sugli affari illeciti di Nord interista e Sud milanista che ha decapitato i direttivi del tifo organizzato rossonerazzurro. L'indagine di Squadra mobile e Sco ha scavato nell'indotto nero di San Siro, mettendo in luce anche un patto di non belligeranza tra tifoserie in teoria rivali, ma in pratica unite da un'alleanza per massimizzare i profitti su diversi fronti (biglietti, parcheggi, merchandising).

Una settimana fa sono finiti in cella, tra gli altri, l'ex frontman della Nord Marco Ferdico, il capo della Curva interista Andrea Beretta e altri esponenti di spicco come Renato Bosetti, Mauro Nepi e Matteo Norrito. Al secondo anello blu è toccato al leader indiscusso Luca Lucci, al fratello Francesco e ai loro luogotenenti Alessandro Sticco, Luciano Romano, Islam Hagag e Christian Rosiello.